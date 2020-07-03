ضبط إرهابيين ومخابئ تحت الأرض... عملية أمنية موسعة في العراق

تمكنت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، من ضبط خمس مضافات واعتقال "الإرهابيين" الموجودين بها في اليوم الثاني من عمليات الطارمية شمال العاصمة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، القول "تم اليوم وخلال اليوم الثاني من عمليات الطارمية، ضبط خمس مضافات، واحدة منها تحت الأرض تحتوي في داخلها على ثلاثة غرف كمقر للارهابيين، ويوجد في داخلها عبوات ناسفة ومواد متفجرة".

وأضاف المحمداوي، "تم تفكیك العبوات الناسفة، وتم إلقاء القبض على الإرهابيين المتواجدين هناك"، لافتا إلى أن "المضافات كانت مخبأة تحت الأشجار بصورة يصعب العثور عليها".

وكان العراق قد أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون 2017.