قطر في رسالة إلى العالم: لا تنشغلوا عن المعركة الأهم

وجهت دولة قطر، مساء اليوم الجمعة 3 يوليو/تموز، رسالة إلى العالم بعدم الانشغال عما وصفته بـ"المعركة الأهم".

وتقدمت بتلك الرسالة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر في الأمم المتحدة في الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي تحت عنوان "الجوائح والأمن".

وقالت الشيخة علياء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا": "دولة قطر تؤكد أنه على المجتمع الدولي ألا ينشغل بالمعركة الحالية ضد وباء كورونا عن جهود حل النزاعات القائمة في مناطق العالم".

وتابعت المندوبة القطرية قائلة: "التعاون العالمي القوي أمر ضروري، وإنه يجب العمل معا، لمواجهة وباء كورونا (كوفيد 19)، لكن رغم ذلك ينبغي إيجاد حلول مشتركة وفعالة للأزمات والتوترات الحالية في العالم، من أجل وقف الأعمال العدائية وتيسير زيادة الوصول إلى الإغاثة الإنسانية".

واستمرت بقولها "ينبغي عدم السماح لوباء كورونا بخلق حوافز لتصعيد العنف، كما لا ينبغي تأخير أو تأجيل جهود حل النزاعات".

كما أكدت تأييد دولة قطر الدعوةَ إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي التي وجهها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي، ونداءه للوقوف صفا واحدا في مواجهة التهديد العالمي الذي تشكله جائحة "كوفيد 19".