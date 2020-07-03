تعرض محامي لبناني للاعتداء... ووزير الداخلية يعلق... صور

تعرض محامي وناشط لبناني للاعتداء بآلات حادة عند خروجه من أحدى المحطات الإذاعية اللبنانية ما أدى إلى دخوله المستشفى.

وقام مجموعة من 4 شبان يستقلون الدراجات النارية، بالاعتداء على المحامي والناشط اللبناني واصف الحركة، مستخدمين الآلات الحادة عند خروجه من إذاعة "صوت لبنان" في منطقة الأشرفية.

نبض الشارع، الرفيق واصف الحركة pic.twitter.com/1tnQ0ydZKK — jadmostafa (@jadmostafa2) July 3, 2020

وبحسب وكالة الإعلام اللبنانية، أكدت زوجة المحامي أنه بحالة جيدية وأن زوجها وعائلته "مستعدون لتقديم التضحيات في سبيل تحقيق الثورة".

مع واصف الحركة اكيد 💪💯💯 pic.twitter.com/Umc4nDYx5n — Leila Issa (@LeilaRajeh) July 3, 2020

ونوهت الزوجة إلى أن المعتدين حاولوا أخذ هاتفه الخلوي، إلا أنهم فشلوا بذلك، محملة مسؤولية كشف حقيقة ما حدث لقوى الأمن "التي عليها كشف تفاصيل الحادث ومحاسبة الفاعلين"، على حد تعبيرها.

مباشر الأن: الثوار خارج مستشفى اوتيل ديو تضامناً مع الناشط والمحامي #واصف_الحركة والاطمئنان على حالته الصحية بعدما تم التعدي عليه اليوم من قبل بلطجية السلطة القمعية.#تسقط_سلطة_القمع وشبيحتها #كلن_يعني_كلن#لن_نسكت✊❤️ pic.twitter.com/iy2jRradJw — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) July 3, 2020

وعلق وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي، على الحادث في تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "‏نستنكر الاعتداء الذي تعرض له المحامي واصف الحركة، فحرية الرأي والتعبير مصانة في الدستور ويحميها القانون. التحقيق بدأ والعمل جار على كشف الفاعلين وتوقيفهم".

وأسعف المحامي والناشط اللبناني إلى مستشفى "أوتيل ديو" لتلقي العلاج، وقام نقيب المحامين اللبنانيين ملحم خلف بزيارته الاطمئنان على صحته.