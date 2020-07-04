لبنان ينفي أنباء عن فشل هبوط طائرة تركية في مطار بيروت بسبب انقطاع التيار الكهربائي

نفت السلطات اللبنانية أن يكون فشل طائرة تركية بالهبوط في مطار بيروت بسبب انقطاع الطيار الكهربائي.

وجاء ذلك بعد تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية أن "انقطاع الكهرباء في لبنان وصل إلى مطار بيروت، حيث فشلت طائرة قادمة من تركيا بالهبوط في المطار، بسبب انقطاع الكهرباء عن مدرج الهبوط"، حسبما نقلت وكالة "فرانس بريس".

وردا على الصورة التي تم إرفاقها بالأخبار المتداولة والتي قيل إنها لمسار الطائرة، ما يوحي بأنّها استدارت ولم تهبط في المطار نفت المديرية العامّة للطيران المدنيّ انقطاع التيار الكهربائي عن المدارج.

وأكّدت في بيان وجود "مولّدات كهربائية ومصادر طاقة غير متقطعة تغذي المدارج بالتيار الكهربائي".

من جانبها أكدت الوكالة الفرنسية أن الطائرة هبطت بالفعل في مطار بيروت ثم عادت في اليوم التالي إلى مطار اسطنبول إستنادا إلى ما يظهره موقع Flightradar24 المتخصّص برصد حركة الملاحة الدوليّة.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شح توفر الدولار وفقدان العملة المحليّة أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التّضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

كما اشتدت المظاهرات في الأيام القليلة الماضية ولاسيّما مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بسبب عدم توفّر مادة الفيول المستوردة من الخارج لتشغيل المعامل.