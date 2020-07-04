تحذيرات من انهيار قطاع الصيدلة في لبنان

أصدرت مصلحة الصيادلة في "القوات اللبنانية" بيانا حذرت فيه من انهيار كلي لهذا المرفق الحيوي، ومن التداعيات الكارثية على صحة المواطن.

وتابع البيان: "إن سياسة دعم سعر الدواء هو ضرورة أساسية كي يتمكن اللبنانيون من الاستمرار في الحصول على أدويتهم، إلا أنه غاب عن بال المسؤولين انعكاس الدعم من جهة، وارتفاع سعر الدولار الجنوني من جهة أخرى على القطاع الصيدلي برمته، مما أدى إلى تذويب جعالته، وبالتالي فإن شبح اقفال الكثير من الصيدليات قد بدأ يشق طريقه وان الجوع بات يطرق أبواب الزملاء الصيادلة ويهدد مستقبلهم ومصير عائلاتهم".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا لمصلحة الصيادلة قالت: "عانى قطاع الصيدلة في لبنان منذ أكثر من خمس سنوات من أزمات متتالية هددت استمراريته ووجوده كمرفق أساسي من منظومة صحية متكاملة في لبنان، إلا أن الأزمة الحالية باتت تهدد معظم الصيدليات بالإقفال القسري والنهائي".

وأضافت: "إن مصلحة الصيادلة في القوات اللبنانية التي كانت ولا تزال السباقة في مواكبة هموم الصيادلة عبر الاجتماعات المتكررة مع المعنيين"، وحذرت المصلحة من "أي تلكؤ عن مقاربة الوضع، لأنه سيؤدي حتما إلى انهيار كلي لهذا المرفق الحيوي، هذا عدا عن التداعيات الكارثية على صحة المواطن".

في سياق متصل، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في لبنان، مقطع فيديو يظهر الغضب الكبير الذي شهدته بيروت بعد إقدام مواطن لبناني على الانتحار في وسط بيروت نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.