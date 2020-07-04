مصر.. دعوة حكومية للمواطنين بشأن عدادات المياه

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، دعوتها للمواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتى"، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

وأوضحت الشركة أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، كما أنه متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال هذا الرابط، ولأنظمة IOS من خلال هذا الرابط.

في سياق متصل، تفقد وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، محطة معالجة صرف صحى وصناعى شطا بدمياط لخدمة 150 ألف نسمة.

واستهل الجزار، زيارته لمحافظة دمياط، برفقة قيادات وزارة الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتفقد محطة معالجة صرف صحى وصناعى بمنطقة شطا، بطاقة 25 ألف م3/يوم، بنظام المعالجة الثنائية، على مساحة 22 فداناً، بتكلفة تقديرية 481 مليون جنيه، لخدمة 150 ألف نسمة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات المحطة الجارى تنفيذها، وكذا المحطة المؤقتة التى تم تنفيذها لاستقبال تصرفات مدينة الأثاث، حيث استمع الوزير إلى شرح من المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المنفذة للمشروع، والذى أوضح أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 75 %، والأعمال الكهروميكانيكية 50 %، وتخدم المحطة 150 ألف نسمة بمناطق (مدينة الأثاث - منطقة شطا 1 - منطقة شطا 2 - الإسكان الاجتماعي - بعض قرى مركز دمياط).