وزير إسرائيلي: نستغل وجود ترامب في تطبيق خطة "الضم"

قال الوزير الإسرائيلي، تساحي هنغابي، إن تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية من خلال عملية "الضم" أمر لا مفر منه.

ونقلت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الجمعة، على لسان هنغابي، أن أكثر من مليون من ناخبي الليكود يريدون فرض السيادة في إسرائيل، وبأنه على حكومته استغلال الفرصة.

وأكد هنغابي، الوزير بلا حقيبة في الحكومة الإسرائيلية الحالية، أنه يجب استغلال وجود رئيس أمريكي (دونالد ترامب) يتبنى النهج الذي يرى أن تطبيق السيادة هو جزء من أي ترتيب مستقبلي في بلاده، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ضم، وبلاده لا تسميه "ضم"، بل تطبيق للسيادة الإسرائيلية كما فعلت من قبل في مرتفعات الجولان والقدس الشرقية المحتلتين.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.