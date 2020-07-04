الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين غرب مأرب

القاهرة – سبوتنيك . وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة " سبوتنيك "، عصر اليوم السبت، بأن قوات الجيش "رصدت طائرة مُسيرة للحوثيين أثناء محاولتها استطلاع مواقع عسكرية في جبهة صرواح غرب مأرب".

وأضاف أن الجيش استهدف الطائرة الاستطلاعية وتمكن من إسقاطها.

وكانت قوات الحكومة اليمنية قد أعلنت، السبت الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة لجماعة "أنصار الله" أثناء تحليقها في سماء مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري تقوده السعودية، يدعم الجيش اليمني.

كما تستخدم الجماعة الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية.