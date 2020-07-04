قرقاش: هذا سر نجاح الإمارات عربيا وإقليميا

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن بلاده تعمل مع شركائها العرب والشركاء الإقليميين في سياستها الإقليمية، مشيرا إلى أن هذا الأمر من أسباب نجاحها عربيا وإقليميا.

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "واكبت سياسة الإمارات الخارجية تجربتها التنموية الرائدة وموقعها كثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط".

واكبت سياسة الإمارات الخارجية تجربتها التنموية الرائدة وموقعها كثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأسّست لمصداقية وجدية جعلتها الشريك الطبيعي في قضايا الأمن والإستقرار في المنطقة. شبكة علاقات مهمة بنتها الإمارات عبر شفافية المواقف وعقلانية التوجه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 4, 2020

وتابع: "أسست الإمارات لمصداقية وجدية جعلتها الشريك الطبيعي في قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، وشبكة علاقات مهمة بنتها الإمارات عبر شفافية المواقف وعقلانية التوجه".

وقال: "الإمارات لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية بل عبر شراكات عربية ودولية"، مضيفا: "لعل هذا هو أحد أسباب نجاح حضورها العربي والإقليمي".

وتدرك الإمارات وهي تقترب من احتفالها بالخمسين أن مرحلة ما بعد "كوفيد19" في توجهها الدولي يتطلب توظيف المصداقية وتراكم العلاقات الإيجابية مع منظور جديد يرى في التعاون العلمي والتكنولوجي إضافة ضرورية لموقعها في العالم.

.. هدفٌ طموح سندركه بالعمل والإرادة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 4, 2020

وأوضح وزير الدولة الإماراتي: "تدرك الإمارات وهي تقترب من احتفالها بالخمسين أن مرحلة ما بعد أزمة كورونا، في توجهها الدولي تتطلب توظيف المصداقية وتراكم العلاقات الإيجابية مع منظور جديد يرى في التعاون العلمي والتكنولوجي إضافة ضرورية لموقعها في العالم".

وأضاف أنور قرقاش: "هدف طموح سندركه بالعمل والإرادة".