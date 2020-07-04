الصحة السعودية توجه تحذيرا إلى مرضى السمنة

وجهت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تحذيرا إلى مرضى السمنة المفرطة.

وأكدت الوزارة أن المصابين بالسمنة المفرطة من أكثر الفئات تأثرا بمضاعفات فيروس "كورونا" المستجد.

وحثت الوزارة هؤلاء المصابين تحديدا بالبدء باتباع نظام صحي حفاظا على حياتهم.

#الصحة: المصابون بالسمنة المفرطة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، لذلك شجعهم على البدء باتباع نظام صحي.#نعود_بحذر pic.twitter.com/gdEogwKedy — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 4, 2020

وكانت مراجعة أجرتها دائرة الصحة الوطنية في بريطانيا، في شهر مارس/ آذار، أن ما يقرب من ثلثي مرضى فيروس "كورونا" المستجد يعانون من السمنة، وأن نحو %40 منهم تحت سن الستين.

وأظهرت الدراسات الطبية بشكل عام، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، هم أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات خطيرة أو يموتون من أي عدوى كالأنفلونزا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويوضح الأطباء أن الجهاز المناعي للبدناء يتأثر باستمرار أثناء محاولته حماية وإصلاح الضرر الذي يسببه الالتهاب للخلايا، ما يجعل نظامهم الدفاعي ضعيف أمام أي عدوى جديدة قد يتعرضون لها، مثل مرض (كوفيد-19).

أيضا ما يتسبب في ضعف الجهاز المناعي لأصحاب الأوزان الثقيلة، هو ميلهم لاتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة ضئيلة جدا من الألياف ومضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضراوات، وهي التي تحافظ على صحة الجهاز المناعي.

ويساهم الوزن الزائد من صعوبة توسيع الحجاب الحاجز والرئتين واستنشاق الأكسجين، وهو ما يحرم أعضاء الجسم من الأكسجين، الأمر الذي يفسر لماذا تتدهور رئة البدناء بشكل أسرع عندما يصابون بفيروس "كورونا" المستجد مقارنة بالشخص السليم.