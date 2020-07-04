اليمن... مواجهات بين قوتين من الجيش التابع للحكومة الشرعية

نشبت مواجهات بين منتسبي قوتين من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم السبت، وتسبب ذلك في مقتل وإصابة 8 مدنيين.

القاهرة - سبوتنيك . وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة " سبوتنيك "، إن قوة من الشرطة العسكرية ضمن حملة مكلفة من الجيش بضبط مطلوبين، اشتبكت مع جنود من اللواء 35 مدرع المتمركز في جبل صبران، المطل على مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين (65 كيلو مترا) جنوب تعز، أثناء محاولة الحملة العسكرية التموضع في مواقع اللواء.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى خليفة في مدينة التربة.

وأشار إلى تصاعد التوتر في مدينة التربة، مع استقدام الشرطة العسكرية تعزيزات جديدة من مدينة تعز، وهو ما قوبل بخطوة مماثلة من اللواء 35 مدرع، حيث عزز مواقعه التي يتمركز فيها بقوات إضافية.

يشار إلى أن القوتين محسوبتان على الشرعية، حيث تتبع الشرطة العسكرية حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، فيما تدعم الإمارات اللواء 35 مدرع الذي يتمركز في مديريات تعز الجنوبية وصولا إلى الساحل الغربي، حيث توجه لحزب الإصلاح اتهامات بالسعي للسيطرة على كل المديريات بالمحافظة التي تمثل همزة الوصل بين المحافظات الشمالية والجنوبية، والاستحواذ على النفوذ فيها.