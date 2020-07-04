الشرطة السعودية تعثر على "كنز مزيف" في شقة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فالشرطة أكدت في بيان "أن العصابة مكونة من ثلاثة وافدين في العقدين الرابع والخامس من العمر، يقيمون في حي الصفاء بالرياض، ويحملون الجنسية السودانية، وقد ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة".

وأضاف البيان أن الشرطة عثرت في مقر إقامة أفراد العصابة على مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، و 148 ألف ريال سعودي مزيفة، بجانب مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وجهاز عد النقود.