مسؤول مصري يكشف شرط عبور مرحلة ذروة كورونا في بلاده

وقال الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "DMC" المصرية، مساء اليوم السبت، إن مصر ستعبر مرحلة ذروة الفيروس في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، في حال الاستمرار في تسجيل الأعداد المسجلة نفسها، الآن.

وأوضح الشناوي أن السير على الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة المصرية، سيؤدي إلى ثبات عدد إصابات الفيروس، ما يعني قلة العدد في منتصف يوليو الجاري، موضحا أنه لا يمكن الجزم بأن الفيروس يضعف بنسبة 100%.

وذكر مستشار وزير التعليم العالي المصري أن عدد أبحاث كورونا بلغت أكثر من 165 بحثا في الجامعات، و80 بحثا تم تمويله من أكاديمية البحث العلمي، و10 أبحاث من تمويل البحوث، حيث رصدت الوزارة رصدت أكثر من 80 مليون جنيه للأبحاث.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 11.9 ملايين شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 525 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.