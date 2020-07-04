العراق: نحمل الحكومة التركية مسؤولية الخسائر البشرية والمادية على أرضنا

حملت الحكومة العراقية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، الحكومة التركية مسؤولية الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية وطالبت بوقفها بشكل فوري.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بيانا طالب فيه "بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات"، معبرا عن إدانته ورفضه "بشدة للأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة" بين الشعبين.

وجاء البيان على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال والذي نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، والذي أكد على أن القوات التركية تقوم منذ مدة "باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية"، مشددا على رفض وإدانة بلاد "بشدة هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين".

يتبع...