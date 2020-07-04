الرئيس الجزائري: حمل القبائل الليبية للسلاح قد يحول ليبيا إلى "صومال" جديد

حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، من "صومال جديدة" في ليبيا.

وقال تبون في حوار لوكالة "فرانس 24"، مساء اليوم السبت، إن ليبيا تتواجد اليوم في وضع مماثل لما يحدث في سوريا بسبب تعدد التدخلات الأجنبية.

وحذر الرئيس الجزائري من أن حمل القبائل الليبية بدورها للسلاح، قد يحول ليبيا إلى "صومال" جديد، وينعكس سلبا على أمن كل المنطقة.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون، حيال العلاقات الجزائرية المغربية، قائلا: إنه بعد التصعيد اللفظي، نشهد تصعيدا أخطر إثر بناء المغرب لقاعدة عسكرية قرب الحدود الجزائرية"، رافضا أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت الجزائر هي الأخرى بصدد بناء قاعدة أو قاعدتين عسكريتين على الحدود مع المغرب.

وأضاف أن الجزائر ليس لديها أي مشكلة مع شعب المغربي الشقيق، ولا مع ملك المغرب، وأنه على المملكة أن تغير تصرفاتها إزاء الجزائر، مؤكدا أنه مستعد لقبول أي مبادرة للحوار يطلقها الرباط.