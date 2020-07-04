تحذير جديد من الطائرات الورقية

بينما توجه كثير من المصريين إلى اللعب بالطائرات الورقية، وتفننوا في أشكالها وأحجامها هناك تحذيرات من خطورتها.

وقال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الطائرات الورقية قد تؤدي إلى وفاة عدد من الأشخاص وتسبب أعطال في الكهرباء بعد تشابكها مع الأسلاك، إذا تم استخدامها بالقرب من الخطوط الهوائية والجهد العالي للشبكات الكهربائية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" أن "أنه عندما يرغب المواطن في فض تشابك الطائرة مع أبراج الكهرباء، يتعرض للصعق الكهربائي ويتوفى، كما تؤدي إلى حدوث أعطال في الشبكة الكهربائية".

وحذر كذلك من زيادة حجم الطائرة لافتا إلى أنه قد يؤدي إلى انزلاق الشخص والوقوع للأسفل من على أسطح المنازل.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، على تلقي العديد من الشكاوى بخصوص حدوث أعطاء بسبب الطائرات الورقية خاصة في في أماكن الدلتا في محافظات الدقهلية والقليوبية وفي الأماكن العشوائية التي تم بنائها بالقرب من كابلات الكهرباء.