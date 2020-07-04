"أنصار الله": 41 غارة جوية للتحالف على محافظة مأرب

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم السبت، التحالف العربي، بتكثيف غاراته الجوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك وذكر الموقع الرسمي لـ "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 41 غارة على مأرب، توزعت بـ 30 غارة على مديرية مجزر شمال غربي مأرب، و11 غارة على مديريتي العبدية وماهلية جنوب مأرب.

الغارات تتزامن مع شن "أنصار الله" هجمات مكثفة على الجيش اليمني في جبهات مجزر ومدغل الجدعان والعبدية وماهلية في محافظة مأرب، لتحقيق اختراق إلى مدينة مأرب الغنية بالنفطية التي تمثل مقر قيادة الجيش اليمني.

وكانت "أنصار الله"، أعلنت، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، الاثنين الماضي، السيطرة على مساحات واسعة في محافظتي البيضاء ومأرب تقدر بنحو بـ 400 كم مربع، من ضمنها مديرية ردمان وجبهة قانية في البيضاء، وصولا إلى مناطق ماهلية وأجزاء من مديرية العبدية في مأرب، خلال عملية عسكرية أسفرت عن "سقوط أكثر من 250 قتيلا وجريحا وأسيرا" من الجيش اليمني.