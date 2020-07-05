دمج وزارات وتغيير صلاحيات... الإمارات تعيد تشكيل الحكومة

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم عن إعادة تشكيل الحكومة بالإضافة لدمج وزارات واستحداث مناصب وزراء دولة جدد وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.

ونشر حاكم دبي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة".

الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة .. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد .. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة .. pic.twitter.com/IcCS55bJ0c — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

وفي التشكيل الوزاري أعلن بن راشد "إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية،ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات".

إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين .. ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات .. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد .. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

ويشهد التشكيل الجديد إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بقيادة سلطان الجابر، ودمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي وزيرا لها.

إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة .. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها .. ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها .. وتعيين الأخ سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. pic.twitter.com/65cX9TUaAn — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

وأفاد بن راشد بأنه تم استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.

استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف .. بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.. ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً.. pic.twitter.com/smHXt6W3id — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

وأشار في هذا السياق إلى تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، عبد الله المري وزيرا للاقتصاد ومعه وزيرا دولة، هما أحمد بالهول وثاني الزيوي.

تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد .. الأخ عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه الأخ أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .. والأخ ثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية... اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة .. pic.twitter.com/SUNu3TfO8L — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

ودمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان.

دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع .. وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين .. وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف الأخ عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار .. pic.twitter.com/jsfK0pVZnS — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

وأعلن عن دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين، شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاس.

دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب.. وتضم وزيرين .. شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب.. ونقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة.. pic.twitter.com/FV1Yv8lKZx — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

وتقرر إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.

إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.. وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

وكما تم دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية.

دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية .. وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة .. وتعيين الأخ سهيل المزروعي وزيراً لها.. pic.twitter.com/LP516mc3Lz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

وأكد محمد بن راشد آل مكتوم أن الهدف من التغييرات هو "حكومة أسرع في اتخاذ القرار .. وأكثر مواكبة للمتغيرات .. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".

هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار .. وأكثر مواكبة للمتغيرات .. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا .. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 5, 2020

وكان بن راشد قد أعلن في وقت سابق أن "الهيكل الجديد للحكومة تم بالتشاور مع رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان".