أهم من خطة "الضم"... غانتس يكشف عن أزمة كبيرة تواجهها بلاده

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه يجب أولا مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأجرت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، صباح اليوم الأحد، حوارا مطولا مع غانتس، أكد من خلاله أن مواجهة أزمة كورونا هو ملف أهم من خطة "الضم" في الوقت الراهن.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتناوب، بيني غانتس، إصراره على تمرير ميزانية بلاده لمدة عامين، مضيفا أن الفيروس سيبقى هنا على مدى السنة ونصف السنة المقبلتين، وعليه يجب إعداد ميزانية لهذه الفترة.

وتأتي تصريحات بيني غانتس في الوقت الذي تستمر تفاقم أزمة كورونا في إسرائيل، خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين والوفيات في البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 11 ملايين شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 525 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.