غانتس يفجر مفاجأة عن خطة "الضم"

فجَّر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، مفاجأة عن خطة "الضم".

وأكد غانتس خلال مقابلة مع قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن "صفقة القرن" هي الأفضل لبلاده، فهي تحقق الأمن لإسرائيل، وتسمح بزيادة السيادة في غور الأردن والكتل الاستيطانية، وتسمح بإبقاء القدس موحدة، وتسمح في ذات الوقت بالانفصال عن الفلسطينيين.

وشدد رئيس الوزراء بالتناوب، بيني غانتس، على ضرورة أن يتم ذلك كله بالتحاور مع الفلسطينيين وتجنيد الإدارة الأمريكية، في إشارة إلى عدم موافقته على خطة "الضم" بشكل أحادي الجانب، حتى أنه أوضح أنه لا تاريخ مقدس للخطة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية وغور الأردن.

سبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.