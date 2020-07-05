القوات البحرية المصرية تصدر بيانا عن عملية نفذتها في البحر الأحمر

أصدرت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، بيانا عن عملية نفذتها القوات البحرية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها تمكنت من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل دخولها إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد أركان حرب، تامر محمد محمود الرفاعي، "استمرارا لجهود القوات المسلحة المصرية في تأمين كافة حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، نجحت القوات البحرية فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات البانغو المخدر داخل البلاد عن طريق البحر".

وأضاف البيان: "حيث ورد بلاغ برصد أحد بلنصات الصيد المشتبه بها أمام السواحل الشمالية بميناء الغردقة بنطاق الأسطول الجنوبي، وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بتوجيه عدد من الوحدات البحرية القائمة بالتأمين بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقام المهربون بإلقاء الشحنة بالبحر وقامت الوحدات بتمشيط المنطقة وإنتشال عدد (304) لفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر مبعثرة بعمق 6 كيلومتر داخل البحر".

وتواصل القوات البحرية المصرية جهودها في تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة والتصدي بكل حسم للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن.