قطر... استعدادات لإطلاق منصة لتوظيف العمالة المتضررة من فيروس كورونا

أعلنت غرفة قطر الحكومية استعدادها لإطلاق منصة إلكترونية للتوظيف، بهدف تدوير العمالة الماهرة في السوق المحلية والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

وقالت الغرفة في بيان، على موقعها الرسمي اليوم الأحد إن المنصة الجديدة تأتي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية القطرية وتركز على خدمة ثلاث جهات، الأولى استقبال طلبات الشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة.

وحسب البيان، تستقبل المنصة أيضا طلبات التوظيف من قبل العمالة التي تم الاستغناء عن خدماتها من قبل الشركات المحلية بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى ذلك، ستستقبل المنصة الطلبات من قبل الشركات، التي قامت بالاستغناء عن خدمات هذه العمالة، وترغب بمساعدتها في الحصول على عمل جديد في السوق القطرية.

اطلقت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة، حيث يمكن لشركات القطاع الخاص الإعلان عن موظفيها المسرحين، كما يمكن للشركات الراغبة في توظيف عمالة جديدة الاستعانة بالمنصة من خلال https://t.co/HpWwmdISff pic.twitter.com/THAEQSLiNG — Qatar Chamber (@Qatar_Chamber) July 5, 2020

وقال رئيس الغرفة صالح بن حمد الشرقي "المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي ترغب بتوظيف عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة، والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا".

وأشار الشرقي إلى أن المنصة، هدفها ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي، وتفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل المشروعات.

وكانت قطر قد رصدت حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال (20.73 مليار دولار) للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.