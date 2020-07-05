السعودية... الملك سلمان يوافق على تمديد مبادرات "التأشيرات والإقامة" للوافدين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة للوافدين، من أجل تخفيف آثار كورونا على الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس" فالعاهل السعودي، وافق، اليوم الأحد، على تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك دون مقابل، وعلى ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

#عاجل

وزارة الداخلية: خادم الحرمين الشريفين يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.https://t.co/EsqKGJzXuF#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 5, 2020

كما سيتم ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

- تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 5, 2020

وكذلك سيتم ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وكشفت الوزارة، عن ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وتأتي هذه الخطوة لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره.