ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة معدة للتهريب إلى إدلب شمال سوريا.. صور

وذكرت وكالة "سانا" السورية للأنباء، أن "الجهات المختصة ومن خلال المتابعة الدائمة والدقيقة لنشاط شبكات تهريب السلاح والذخيرة للمجموعات الإرهابية وللمرة الثالثة خلال الأيام القليلة الماضية ضبطت كمية كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخيرة اثناء محاولة تهريبها إلى ريف إدلب الشمالي مبينا أنه تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة".
#صور || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) July 5, 2020
الجهات المختصة في #حمص تضبط كمية كبيرة من الاسلحة والذخيرة كانت معدة
للتهريب الى #المجموعات_الارهابية في ريف #ادلب الشمالي. pic.twitter.com/ttlfyZafiA
وأشارت الوكالة إلى أن "المضبوطات شملت كميات كبيرة من الذخيرة المتوسطة والخفيفة وقنابل يدوية ومذخرات وبنادق آلية وصواريخ مضادة للدروع ورشاشات متوسطة ورشاشات (بي كي سي) إضافة إلى قذائف (آر بي جي) وحشوات دافعة".
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