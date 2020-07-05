رسالة من العراق لمصر بعد إرسال مساعدات طبية عاجلة إلى بغداد

أشاد سفير العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، د.أحمد الدليميّ، اليوم الأحد، بمبادرة الحكومة المصرية بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى العراق في الأيام الثلاثة المقبلة.

كما أثنى الدليميّ على مبادرة مصر بتخفيض أجور العلاج للعراقيين المقيمين في مصر المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، أسوة بالمواطن المصري.

جاء ذلك خلال لقاء أحمد الدليميّ بوزيرة الصحة والسكان المصرية ، د. هالة زايد.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة وباء "كورونا" المستجد.

وتركز النقاش حول إمكانية دعم العراق في مجال توفير الأدوية الخاصة بعلاج فيروس "كورونا" المستجد في هذا الأسبوع.

كما دعا سفير العراق في القاهرة إلى أهمية الإسراع بانعقاد اجتماع اللجنة العراقية - المصرية العليا المشتركة لتفعيل ملفات التعاون الثنائي في سائر المجالات.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 105 وفيات جديدة بفعل تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد 2473 من بين 60479 مصابا بعد إحصاء 2125 إصابة جديدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "وباء عالميا". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

كما تسبب الفيروس هذا العام في إلغاء كافة الأحداث العالمية التي تتطلب اجتماعات أو حضور جمهور، أبرزها أحداث رياضية مثل أولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون للتنس، ودوري أبطال أوروبا 2020.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقع إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.ِ