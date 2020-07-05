سوريا تسجل أعلى معدل وفيات يومي جراء فيروس كورونا

سجلت سوريا أعلى معدل وفيات يومي جراء فيروس كورونا المستجد، بحسب الاحصاءات الصادرة يوميا عن وزارة الصحة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء هذا المرض، ليصل الإجمالي إلى 13 حالة.

وسجلت سوريا 20 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع عدد الحالات في البلاد إلى 358، وهذا الرقم الجديد يُمثل ضعف الرقم الذي سجلته الصحة السورية في اليوم السابق.

وتُعتبر سوريا واحدة من الدول الأقل تضررا من ناحية عدد الإصابات في منطقة الشرق الأوسط، وفقا للأرقام التي تعلنها الحكومة وتنقلها منظمة الصحة العالمية.

وكان قد حذر الرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماع عقده مع اللجنة المسؤولة عن مكافحة فيروس كورونا مطلع مايو/أيار الماضي، من "انفجار" في أعداد الإصابات يفوق طاقة البلاد الصحية، وسط مخاوف حول إمكانية انفجار هذه الأرقام في الأيام المقبلة نتيجة لإعادة فتح اقتصاد البلاد التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية جراء الحرب التي تمزقها منذ 10 سنوات.

جدير بالذكر أن أول اصابة بفيروس كورونا في سوريا تم تسجيلها في 22 من مارس/آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.