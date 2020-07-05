وزيرة مصرية تكشف عن خطة بلادها لتقيل مخاطر الموجة الثانية من "كورونا"

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الدولة تدعم جهود الفريق البحثي المصري الذي يبذل مجهودا بهدف التوصل إلى لقاح يواجه فيروس كورونا.

وجاء ذلك في اجتماع المجموعة الطبية لمتابعة جهود مواجهة "كورونا" اليوم الأحد، والتي ترأسها مدبولي، بحضور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية في مصر لشؤون الصحة والوقاية.

وأشارت وزيرة الصحة في الاجتماع إلى أن الموقف الوبائي في مصر شهد تراجعا في معدل الإصابات، مضيفة أن كل قرار يتخذ في مصر يكون بناء على تحليل أرقام الإصابات.

وكشفت الوزيرة هالة زايد عن هطة بلادها لتقليل الإصابات بالفيروس حال وجود موجة ثانية منه وقالت "مصر ستتوسع في تطعيمات الانفلوانزا الموسمية، حيث سيتم الاعتماد على استراتيجية تطعيم الانفلونزا للفئة الأكثر عرضة للإصابة، لتقليل المخاطر حال حدوث موجة ثانية".

وعرض وزير لتعليم العالي، موقف اللقاحات المصرية التي يتم إعدادها حاليا، وأكد أن المحاولات المصرية للمركز القومي للبحوث مدرجة ضمن المحاولات العالمية.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و 3280 حالة وفاة.