مساجد جازان تكشف حقيقة فيديو "الإمام العازف"

كشفت فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، في المملكة العربية السعودية حقيقة فيديو متداول لشخص يعزف بالعود ويزعم أنه إمام مسجد.

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى بيان فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، جاء فيه: "في إشارة إلى المقطع المتداول، الذي نشر عبر حساب أحد الأشخاص المغرضين بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن إمام أحد مساجد محافظة صبيا يقوم بالعزف على آلة العود ـ على حد زعمه ـ فالشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع، وأن ما تم تداوله عار عن الصحة".

وقال بيان الفرع إنه "سيتخذ كافة الإجراءات القانونية وتجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة، مطالبا بحقه ضد من قام بنشر هذا المقطع".

ونشر أحد المغردين تدوينة قال فيها إن "الفن والطرب والأدب والثقافة ورث أزلي يتوارثه أبناء جازان من الآباء والأجداد، وهذا إمام مسجد الفيصل بمحافظة صبيا، وظهر في المقطع وهو يعزف على آلة العود".

وأحدثت التغريدة جدلا واسعا ما بين مؤيد ومعارض، ما استدعى إصدار بيان إعلامي من فرع المساجد والدعوة والإرشاد بجازان للتوضيح.