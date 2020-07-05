إعلام: قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي 

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي)، باستهداف محيط مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي.

وأفاد مصدر أمني، الاثنين، بأنه تم استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا.

وقال مصدر، إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط قبل قليل، في محيط مطار بغداد الدولي"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأضاف المصدر، "الصاروخ لم ينفجر". مشيرا إلى أن "سقوطه لم يؤد إلى وقوع أي إصابات".

#العراق — مصادر الحدث: سقوط صاروخ كاتيوشا داخل مطار بغداد بين صالة الانتظار ومدرج الطائرات — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) July 5, 2020

وأفادت مصادر لقناة "العربية الحدث" أن القصف الصاروخي كان يستهدف القاعدة الأمريكية في مطار بغداد.

كان آخر قصف صاروخي استهدف مطار بغداد، الاثنين 22 يونيو/حزيران الماضي.

#العراق — مصادر الحدث: الهجوم الصاروخي كان يستهدف القاعدة الأميركية في مطار بغداد — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) July 5, 2020

وأكد الجيش العراقي في ذلك الوقت، أن صاروخا سقط من طراز كاتيوشا تم إطلاقه من قرية إلى الغرب من بغداد، لكنه لم يسفر عن أضرار كبيرة.

وكثيرا ما تتعرض المنطقة التى تحيط بمطار بغداد الدولي إلى سقوط صواريخ من نوع كاتيوشا.