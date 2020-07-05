القوات المشتركة في اليمن: مقتل 5 مهاجمين من الحوثيين وجرح العشرات جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الأحد، صد هجوم لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "الحوثيين نفذوا هجوما على مواقع للقوات غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأضاف: "خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد الحوثيين، تمكنت خلالها من كسر هجومهم وتكبيدهم خسائر فادحة".

وأكد "مقتل 5 من عناصر الحوثيين وجرح العشرات أثناء كسر الهجوم".

وأشار إلى "صد القوات المشتركة، خلال الساعات الماضية، هجوما للحوثيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وإحباط محاولة تسلل شمال المديرية ذاتها".

في سياق متصل، ذكرت ألوية العمالقة، أن "القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران للحوثيين، استهدفت قرى ومزارع للسكان في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

من جهة أخرى، اتهمت جماعة الحوثيين، القوات اليمنية المشتركة بـ"تنفيذ 61 خرقا لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية".

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي يديرها الحوثيون في صنعاء، "شملت الخروقات، 11 خرقا بقصف مدفعي لـ 15 قذيفة، و50 خرقا بأعيرة نارية مختلفة".