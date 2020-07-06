الدواء المصرية تتحدث عن إنجاز تم خلال 10 أيام بشأن أدوية كورونا في مصر

كشف المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، دكتور علي الغمراوي، أسباب نقص بعض الأدوية التي تعالج فيروس كورونا المستجد.

وقال الغمراوي في تصريحات تلفزيونية، إن التصرفات الخاطئة لبعض المواطنين هي السبب في حدوث بعض النقص في الأدوية بالصيدليات، حيث عندما يتم الإعلان عن علاج للوقاية من كورونا يحاول بعض المواطنين شراءه بكثافة وتخزينه.

وأكد المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تسعى لتوفير كافة الأدوية، حيث تم إنتاج من 3 – 6 أضعاف من الأدوية التي تقي من فيروس كورونا خلال 10 أيام فقط، وتم طرحها في الصيدليات منذ 18 يونيو/حزيران الماضي وحتى نهاية الشهر.

ولفت المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية لشئون الاستثمار إلى أن هناك 13 شركة تقدمت بطلبات لإنتاج أدوية مضادة للفيروسات، وبالتحديد فيروس كورونا.

د.على الغمراوي يتحدث عن كيفية محافظة الدولة على سوق الدواء وزيادة الاستثمارات فى ظل أزمة كورونا #eXtranews #المواجهة pic.twitter.com/i6uikYhJKn — eXtra news (@Extranewstv) July 5, 2020

وأوضح الغمراوي، أن هناك 5 شركات تقدمت بطلب لإنتاج عقار ريمديسيفير الخاص بعلاج كورونا، وهناك شركة حصلت على الإخطار وبدأت التصنيع.

كان رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام، قال في وقت سابق، إنه تم بالفعل تأمين حصة مصر من أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تثبت فاعليته من أي شركة منتجة له في العالم.

وأضاف أن الهيئة تتابع باستمرار مستجدات سوق الدواء العالمية، لضمان توافر كل الفرص الممكنة لحصول المواطن على كل ما هو متاح عالميا من علاج أو وقاية لفيروس كورونا المستجد، بما يضمن كفاءة المظلة الدوائية بالدولة.

وسجلت مصر، أمس الأحد، أدنى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، وذلك بإحصاء 63 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية فقد تم "تم تسجيل 1218 حالة جديدة ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و 3343 حالة وفاة.