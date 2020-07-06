بالفيديو... إشكال يتطور إلى تبادل لإطلاق النار داخل أحد الملاهي الليلية في بيروت

نشرت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الأحد، مقاطع فيديو لإشكال وقع في إحدى الملاهي الليلية في العاصمة بيروت.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على صفحة قناة "LBCI" اللبنانية على "يوتيوب"، لحظات بدء الإشكال في الملهى الليلي خلال سهرة أحياها أحد الفنانين اللبنانيين.

وتطور الإشكال إلى إطلاق نار بين زائرين وحراس أحد الفنانين، ما أدى الى حدوث بلبلة وهلع بين رواد الملهى.