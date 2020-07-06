صيد ثمين لأمن مطار بيروت

كشف النائب اللبناني، جميل السيد، اليوم الاثنين، عن عملية أمنية في مطار بيروت أدت إلى القبض على أشخاص قادمين شرعيا من تركيا بطائرة خاصة وبحوزتهم 4 ملايين دولار.

وجاءت تصريحات السيد من خلال تغريدات نشرها على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "أجهزة مطار بيروت قبضت على أشخاص قادمين شرعيّاً من تركياً بطائرة خاصة بحوزتهم 4 ملايين دولار ويجري التحقيق معهم!".

قبضت أجهزة مطار بيروت على أشخاص قادمين شرعيّاً من تركياً بطائرة خاصة بحوزتهم ٤ ملايين $ ويجري التحقيق معهم!

لبنان المحتاج إلى الدولارات من غيمة يتباهى بمصادرتها للتأكد من شرعيّتها!

ماذا عن شرعيّة مليارات الدولارات التي نهبتها الطبقة السياسية من الدولة؟!

هل تجرؤون على مساءلة أحد؟! — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) July 6, 2020

وأضاف السيد قائلا: "لبنان المحتاج إلى الدولارات من غيمة يتباهى بمصادرتها للتأكد من شرعيتها!".

وطرح سؤالا قال فيه:"ماذا عن شرعية مليارات الدولارات التي نهبتها الطبقة السياسية من الدولة؟!، هل تجرؤون على مساءلة أحد؟!".

وكان وزير الداخلية محمد فهمي، كشف أن "هناك طائرة خاصة قدمت من تركيا تم توقيف 4 أشخاص كانوا على متنها، أتراك وسوريين، ينقلون 4 ملايين دولار، وقد دخلوا على أساس أن لديهم شركة صيرفة".