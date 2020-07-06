مقرب من العائلة يكشف حقيقة إطلاق سراح زوج ابنة صدام حسين

نفى مصدر مقرب من عائلة رئيس النظام العراقي السابق، صدام حسين، لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، 6 تموز/ يوليو، إطلاق سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، زوج البنت الصغرى للرئيس، من أحد سجون العراق.

وأوضح المصدر الذي تحفظ عن كشف اسمه، في حديث لمراسلتنا، أن خبر الإفراج عن المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، وهو زوج ابنة الرئيس العراقي للنظام السابق، حلا صدام حسين، من قبل السلطات العراقية هو خبر غير صحيح.

وقال المصدر، إن خبر الإفراج عنه غير صحيح لغاية الآن لم يطلق سراح جمال مصطفى، ولا يزال في أحد سجون العراق.

وذكرت تقارير عراقية، الخميس الماضي، 2 يوليو، أنه تم الإفراج عن المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، وهو زوج ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

اطلاق سراح زوج ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته ( ١٥ عام ) وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية "تم اطلاق سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان مسؤول ملف شؤون القبائل والعشائر زوج حلا صدام حسين من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته". pic.twitter.com/EGu5gqZb1P — Nazar Kasim (@nazarkasim) July 1, 2020

وكان السلطان مسؤولا عن ملف شؤون القبائل والعشائر في زمن النظام العراقي السابق.

وفي وقت سابق، توفي الفريق الأول الركن، سعدي طعمة عباس الجبوري، في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، يوم الثلاثاء 23 يونيو/ حزيران 2020.

وكان الجبوري أحد الضباط الكبار في النظام العراقي السابق، كما شغل منصب وزير الدفاع العراقي في الفترة من 1990-1991، إلى جانب منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية من عام 1998 حتى عام 2002.

ورثت ابنة الرئيس السابق، رغد صدام حسين، الجبوري، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، قائلة: "فقد العراق اليوم بطلا كبيرا في الجيش العراقي هو الفريق الأول الركن سعدي طعمة الجبوري، الذي فارق الحياة بالمعتقل، وبقي لآخر لحظة ثابت على موقفه الوطني، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ونسأل الله أن يفرج كربة رفاقه في الأسر".