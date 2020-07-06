في قلعة بعلبك الأثرية... لبنان يحيي احتفالا فنيا ضخما بعنوان "صوت الصمود"

نظم لبنان، يوم أمس الأحد، حفلا موسيقيا ضخما في قلعة بعلبك حيث قدمت الأوركسترا الموسيقية عددا من المعزوفات العالمية الشهيرة، وذلك كرسالة عالمية على وجود لبنان الفني والثقافي في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر فيها البلاد.

وعلق عدد من السياسيين على هذا الحفل الاستثنائي، وغرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل قائلًا: "لبنان لا يمكن إلا أن يكون منارة للشرق وملتقى لجميع الحضارات والثقافات، منفتح ومتطور، وطن ينبض بالحياة، بالفن والإبداع كما نشاهد الآن من بعلبك. هذا هو لبناننا ومعنى نضالنا. لن تقتلوا أملنا بلبنان".

لبنان لا يمكن الا ان يكون منارة للشرق وملتقى لجميع الحضارات والثقافات، منفتح ومتطور، وطن ينبض بالحياة، بالفن والإبداع كما نشاهد الآن من #بعلبك.

هذا هو لبناننا ومعنى نضالنا.

لن تقتلوا املنا بلبنان.#علّي_الموسيقى#SoundOfResilience pic.twitter.com/08MSkwbSZ8 — Samy Gemayel (@samygemayel) July 5, 2020

وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: "بعلبك الليلة. لبنان الحضارة الذي نفتخر به. شكرًا من القلب إلى كل من أعدّ وشارك وساهم في هذا الحفل".

#بعلبك الليلة. لبنان الحضارة الذي نفتخر به. شكرا من القلب إلى كل من أعدّ وشارك وساهم في هذا الحفل#علّي_الموسيقى #SoundOfResilience — Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) July 5, 2020

كما غردت النائبة ديما جمالي قائلةً: "وطني اليوم يشرق من مدينة الشمس حياةً وحبًا وفرحًا وموسيقى في وجه ثقافة الموت التي لا تشبهه ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا… هذا هو لبنان الذي نريد".

وطني اليوم يشرق من مدينة الشمس حياة وحبا وفرحا وموسيقى في وجه ثقافة الموت التي لا تشبهه ماضيا وحاضرا ومستقبلا... هذا هو لبنان الذي نريد#علي_الموسيقى — Dima Jamali ديما جمالي (@JamaliDima) July 5, 2020

ورأى النائب جورج عطاالله أنه "في الذكرى المئوية لولادة لبنان الكبير يبقى الأمل بغد أفضل، ويبقى الاتكال على شعب يأبى الانكسار… وكطائر الفينيق لا بد أن ينفض عنه الرماد".

في الذكرى المئوية لولادة لبنان الكبير يبقى الأمل بغد أفضل، ويبقى الإتكال على شعب يأبى الإنكسار... وكطائر الفينيق لا بدّ أن ينفض عنه الرماد.#علّي_الموسيقى#بعلبك — Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) July 5, 2020

كذلك قال النائب روجيه عازار: "من بعلبك يعلو هذا المساء صوت الوطنية والكرامة والسلام والبطولة، صوت الصمود الذي يؤكد أننا شعب لا يمكن أن تهزمه حرب أو معركة أو أزمة.. من بعلبك نبعث برسالة إلى كل العالم بأننا وطن رسالة وشعب عظيم ولنا سيكون الغد الذي يليق بتاريخنا".

هذا هو لبنان!

هذا هو وجه لبنان الحضاري الذي يريدون حرماننا منه

مع صوت الموسيقى والفرح والمجد

يعود لبنان يشبه نفسه كمهد للثقافة والرقي #SoundOfResilience

الحفل الفني"صوت الصمود" من معبد باخوس في قلعة #بعلبك

تحية لكل من ساهم في هذا العمل الرائع #علّي_الموسيقى#بحبك_يا_لبنان pic.twitter.com/EdTfzW7lm6 — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) July 5, 2020

كما قالت الوزيرة السابق مي شدياق: "هذا هو لبنان! هذا هو وجه لبنان الحضاري الذي يريدون حرماننا منه. مع صوت الموسيقى والفرح والمجد يعود لبنان يشبه نفسه كمهد للثقافة والرقي. الحفل الفني صوت الصمود من معبد باخوس في قلعة بعلبك. تحية لكل من ساهم في هذا العمل الرائع".