وزير الصحة الجزائري يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ في الوفيات والإصابات بكورونا

كشف وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، عن أسباب ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في بلاده.

وأورد الوزير، خلال ندوة صحفية له اليوم الاثنين، أن أسباب ارتفاع وفيات الفيروس في الجزائر عديدة من بينها عدم الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية "الكمامة" خصوصا بالشوارع، وفقا لموقع "النهار" المحلي.

وأشار في ذات السياق، أنه لاحظ خلال زيارته الأخيرة لولاية سطيف، التزام أزيد من 80 بالمئة من السكان بارتداء الكمامات بالشوارع، مستحسنا هذا الأمر.

وأورد المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالجزائر، أنه ليس من الضروري أن يرتدي 100 بالمئة من المواطنين القناع الواقي، فنسبة من 70 إلى 80 بالمئة تكفي.

وحول ارتفاع عدد إصابات الفيروس التاجي بالجزائر، خلال الأيام الأخيرة، أكد أن هذا الارتفاع مس العديد من الدول عبر العالم، خاصة البرازيل والإيكوادور وبوليفيا وأمريكا.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذا الفيروس مجهول لحد الساعة، ولم يتم بعد التعرف على خصائصه وكيفية انتشاره.

وتابع الوزير، أنه يمكن اعتبار هذا الارتفاع في الإصابات بالفيروس مؤخرا، موجة ثانية للفيروس أو ارتفاع فقط، فالمهم هو التكفل بكل المصابين.

وسجلت الجزائر يوم الأحد، أعلى أرقام في الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بتسجيل 305 إصابات جديدة.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة اليوم، و305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و169 حالة شفاء.