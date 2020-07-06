مصر... تحذيرات من طقس يوم غد

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، بأن البلاد ستشهد غدا الثلاثاء ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

ونقل موقع "مصراوي" عن شاهين قوله بأن درجات الحرارة سترتفع عن معدلاتها بحوالي 4 درجات، ويستمر هذا الارتفاع لمدة 24 ساعة فقط لتبدأ درجات الحرارة في العودة إلى المعدلات الطبيعية الأربعاء المقبل.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة اليوم 39 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، أما شمال وجنوب الصعيد فتتراوح درجات الحرارة بين 40 وحتى 42 درجة خلال ساعات النهار".

وتابع شاهين: "بداية من يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة إلى 35 درجة على القاهرة والوجه البحري و30 على السواحل الشمالية و38 على شمال الصعيد، بينما تظل 42 درجة على جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، بينما يكون من لطيفا إلى معتدل خلال ساعات الليل، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 وحتى 28 درجة.