السعودية تكشف كيف يمكن لغير السعوديين أداء فريضة الحج

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، كيف يمكن لغير السعوديين أداء فريضة الحج.

وكانت السعودية قد أعلنت منع الحج من خارج المملكة هذا العام لأول مرة في العصر الحديث، وقصره على السعوديين والأجانب المقيمين في المملكة ومن يتطابق لديهم الشروط والضوابط الصحية.

ونشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيه إنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة.

وأشارت إلى أن باب التقدم للحج سيكون مفتوحا اعتبارا من اليوم، 6 يوليو/ تموز، وحتى يوم 10 يوليو الجاري (19 ذو القعدة).

وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا.

يذكر أن المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أصدر في وقت سابق البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم الحج، الذي يأتي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وقررت المملكة إقامته بعدد محدود جدا وفقا لما ذكرته في وقت سابق.