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    منظمة الصحة العالمية توصل 85 طنا من المستلزمات الطبية إلى محافظة الحسكة السورية

    منظمة الصحة العالمية توصل 85 طنا من المستلزمات الطبية إلى محافظة الحسكة السورية

    © Sputnik . Karim Tibi
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    تمكنت منظمة الصحة العالمية من إيصال 85 طنا من المستلزمات الطبية إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا قادمة من دمشق، وهي من أكبر الشحنات التي تصل عن طريق البر تلبية للاحتياجات الطبية المتزايدة في منطقة الجزيرة السورية.

    85 طنا من الأدوية

    واكبت "سبوتنيك" نجاح المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة السورية في إيصال الشحنة من دمشق إلى الحسكة برفقة الدكتورة اجمال ماجتيموفا، رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، وهي تعد أكبر شحنة تم توصيلها إلى شمال شرقي سوريا براً في وقت حرج جدا لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة.

    وتزامن وصول الشحنة مع مطالب أمريكية وغربية ومسلحين موالين لهم، لإعادة افتتاح معبر اليعربية الحدودي مع العراق، وهو ما ترفضه الحكومة السورية وحلفاؤها الدوليون بشكل قاطع، مما يعني بان هذا المطلب أصبح مستحيلاً في ظل توفير الأجواء والموافقات لتسيير وصول القوافل الطبية والإنسانية عبر الطرقات العامة بين المحافظات السورية.

    ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر في مكتب المنظمة الدولية بمدينة القامشلي بان الشحنة تكفي لتوفير أكثر مليون حالة علاج من الأدوية المنقذة للحياة بالإضافة إلى علاج 4300 حالة إصابة، وتشمل أدوية لعلاج الامراض المعدية والامراض غير المعدية (NCD)، والامراض المزمنة مثل القلب والأوعية والضغط والربو والسكري، واللوازم الجراحية، والمجموعات الصحية الطارئة المشتركة بين الوكالات، والسوائل الوريدية، ومختلف أنواع الأدوية التي تحتاجها المرافق الصحية (NES).

    وتابع المصدر بان شحنة الأدوية وصلت جواً إلى مطار أربيل الدولي في شمال العراق من ثم تم نقلها إلى مطار دمشق، ومنه وصلت براً إلى محافظة الحسكة، ما يعتبر انجازاً سيفتح الباب لوصول شحنات أكبر وأكثر إلى شمال وشرق السوري خلال الفترة القادمة.

    الوضع الإنساني "كارثي"

    وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، وصفت الدكتورة اجمال ماجتيموفا الوضع الإنساني في سوريا بالمدمر والكارثي، حيث تم دفعه إلى حافة الهاوية خصوصا في 6 الأشهر الماضية نتيجة جائحة "كورونا" والحصار والوضع الاقتصادي المتأزم في المنطقة المحيطة".

    وأضافت بأن "الاحتياجات الإنسانية في سوريا هي في تدهور مستمر نتيجة تفشي فايروس "كورونا" والحصار والأزمة الاقتصادية المحيطة في المنطقة "، مضيفة بأن "هناك 12 مليون سوري بحاجة للرعاية الصحية والطبية، وان ثلث الشعب السوري تم تهجيره داخلياً نتيجة ظروف الحرب".

    وتابعت ماجتيموفا "في مناطق شمال شرق سوريا هناك 550 ألف شخص تم تهجيره داخلياً، منهم 150 ألف شخص يعيشون في مخيمات متفرقة، ويتركز دعمنا المخصص على العناية الصحية الأولية والثانوية.

    منظمة الصحة العالمية توصل 85 طنا من المستلزمات الطبية إلى محافظة الحسكة السورية
    © Sputnik . Karim Tibi
    منظمة الصحة العالمية توصل 85 طنا من المستلزمات الطبية إلى محافظة الحسكة السورية

    يتواجد في محافظة الحسكة السورية ثلاثة مخيمات للنزوح وهي ( العريشة - الهول - تل اسود )، اضافة لمخيم المحمودلي بريف الرقة، حيث يقطن فيها 23 ألف و108 أسرة نازحة. بحسب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة، في حين نزح من مدينة راس العين في شمالي غربي الحسكة أكثر من 47 ألف شخص، يعيشون منهم 14 ألف و500 شخص في 86 مركزاً للإيواء في مدن ومناطق محافظة الحسكة.

    وتابعت الدكتور اجمال ماجتيموفا، في حديثه لــ " سبوتنيك " بأنهم يعملون على دعم المؤسسات الصحية التي تقدم الخدمات لمن يحتاجها، وذلك ضمن عمل منظمة الصحة العالمية التي تعتبر منظمة مسؤولة تتبع معايير الحيادية والاستقلالية والطوعية وتتشارك مع الأمم المتحدة في هذا المجال، لتحقيق الهدف هو الناس المحتاجين وتزويدهم بالخدمات الصحية "

    مضيفة "لذلك نستعمل الطاقة القصوى وجميع الأدوات الممكنة لتسهيل وصول الشحنات البرية وتقويتها في المستقبل القريب لتصل إلى محتاجيها من خلال التعاون البناء مع الحكومة السورية من خلال وزارة الصحة التي تتعاون معنا في الحصول على الموافقات وأيضا النقل الأمن والأمين "

    ودعت رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا في ختم حديث جميع الاطراف في الأزمة السورية لإيجاد حل سياسي كامل، والحصول على السلام.

    مطالب صحية ملحة

    وأجرى وفد منظمة الصحة العالمية عدة لقاءات وزيارات للمؤسسات الحكومية والصحية والاجتماعية في الحسكة، بينها محافظة الحسكة ومديرية الصحة الحكومية والهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني الذي يعتبر المشفى الوحيد الذي يعمل في مناطق شمال شرق سوريا، بعد خروج عدد كبير من مشافي الحكومة السورية ومراكزها الصحية من الخدمة أو السيطرة نتيجة ظروف الحرب.

    ويوجد في محافظة الحسكة 90 مركزا صحيا و5 مشافي عامة، خرج منها عن الخدمة 50 مركزاً منها 10 مراكز دمرت نتيجة قصف قوات " التحالف الدولي " بقيادة أمريكا أو على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب مديرية الصحة الحكومية.

    منظمة الصحة العالمية توصل 85 طنا من المستلزمات الطبية إلى محافظة الحسكة السورية
    © Sputnik . Karima Tibi
    منظمة الصحة العالمية توصل 85 طنا من المستلزمات الطبية إلى محافظة الحسكة السورية

     إضافة لخروج 4 مشافي عن الخدمة وهي المشفى الوطني بمدينة الحسكة نتيجة استيلاء تنظيم " قسد" عليها ومشفى الأطفال نتيجة تعرضه للتخريب والسرقة أثناء هجوم "داعش " على مدينة الحسكة عام 2015م، ومشفى رأس العين ومشفى المالكية، ويعمل مشفى واحد وهو مشفى القامشلي الوطني الذي يغطي احتياجات مناطق الحسكة والرقة وشرقي دير الزور.

    وبين المراسل بان المطالب الصحية الحكومية السورية في محافظة الحسكة تركزت حلال اللقاء مع وفد المنظمة على ضرورة إعادة المشفى الوطني بمدينة الحسكة للدولة السورية، والمراكز الصحية التي استولى عليها تنظيم " قسد" وإنشاء مخبر للصحة العامة، وبضرورة تامين أجهزة لفحص فايروس " كورونا " وتقديم الأدوية ذات الفعالية الطبية والضرورية.

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا
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