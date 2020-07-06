تسجيل
16:01 GMT06 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رضيع

    "تقييد" حرية الاختيار... أسماء مواليد ممنوعة في تونس بالقانون

    © CC0
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103991/02/1039910251_2:0:1918:1078_1200x675_80_0_0_a54fcd0b5c5148370af868c37b568960.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007061045930363-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/

    على مدى السنوات المنقضية، انتشرت في تونس ظاهرة إطلاق أسماء غير عربية على المواليد الجدد، وهو ما حذا ببعض البلديات (سلطة محلية) إلى إطلاق تنبيه على المواطنين لتذكيرهم بضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور والاقتصار فقط على الأسماء العربية، وهو ما أثار مجددا الجدل بشأن التمسك بالهوية من جهة وتقييد حرية الاختيار من جهة أخرى.

    ويفرض المنشور عدد 85 لسنة 1965 المنظم للحالة المدنية تحجيرات على بعض الأسماء، على غرار اعتماد أسماء غير عربية، أو إسناد اللقب كاسم، أو اعتماد ألقاب الزعماء أو أسمائهم وألقابهم في آن واحد. كما ينص على عدم تسمية المواليد بأسماء مستهجنة ومنافية للأخلاق أو محل التباس.

    وقد حذا بعض المواطنين التونسيين مؤخرا إلى اعتماد أسماء تركية أو أمازيغية عادة ما يتأثر مطلقوها بأسماء المشاهير وأبطال المسلسلات على غرار "تينا"، "بيازيد"، "تالا"، "مايا"، "يارا"، "رستم"، "ماجدولين"، وغيرها من التسميات التي تلاقي أحيانا قبولا من قبل بعض البلديات، فيما ترفضها الأغلبية الأخرى بحجة تطبيق القانون والحفاظ على الهوية العربية عامة والتونسية خاصة.

    العاصمة السعودية الرياض
    © AFP 2020 / HASSAN AMMAR
    الداخلية السعودية تنشر قائمة جديدة بالأسماء الممنوعة في المملكة

    تقييد للحريات

    زهرة الصامتي (مواطنة)، تحدثت لـ "سبوتنيك" أنها رغبت بشدة في تسمية ابنتها التي أنجبتها مؤخرا بـ "تيفان"، لكن أعوان الضابطة العدلية ببلدية نابل (شمال شرقي تونس) رفضوا هذا الاسم متعللين بأنه اسم غير معروف وغير موجود في القاموس العربي، وهو ما دفعها مرغمة إلى اختيار اسم آخر.

    واعتبرت زهرة أن الأمازيغية جزء من الهوية التونسية وأن اسم ابنتها لا يتضمن معاني مخالفة للأخلاق وإنما هو دلالة على الخير والبركة والعطاء، قائلة إن "هذا الرفض يحيل إلى قلة اجتهاد من مصالح البلدية في البحث عن معاني الأسماء وأصلها، وهو ما يدفع الكثير من الناس إلى تسمية أبنائهم في دفتر الحالة المدنية بأسماء مخالفة لما ينادونهم بها في المحيط العائلي".

    واستنكرت محدثتنا ما يتضمنه الدستور التونسي من تقييد لحرية اختيار الأسماء بما لا يتناسب مع مضامينه التي تنص في المقابل على حفظ الحريات الشخصية وحرية الضمير والمعتقد والدين، قائلة إنه من غير المعقول أن تواصل السلطات المحلية اعتماد قانون يعود إلى سنة 1965، داعية إلى تنقيح هذا المنشور بما يتناسب مع متغيرات العصر ويتماشى مع مبدأ الانفتاح على الثقافات والهويات.

    مس بالهوية

    مقابل ذلك، يرى صنف آخر من التونسيين أن الأسماء غير العربية تمس من الثقافة التونسية ومن الهوية العربية وتخرق خصوصية البلدان في اختيار أسماء المواليد.

    وفي هذا الجانب، يقول منجي حاج قاسم (مواطن) متحدثا لـ "سبوتنيك" إن إطلاق العنان للمواطنين في اختيار أسماء المواليد دون قيود سيخلق نوعا من التداخل بين الثقافات ويمس من الخصوصية التونسية، معللا "بهذه الطريقة لن يفرق أحد بين تركي أو تونسي أو حتى فرنسي".

    وتابع" إن الاسم له خصوصية ثقافية وهو شبيه باللهجة وبملامح الوجه"، متسائلا "هل من الطبيعي أن يتحدث مثلا تونسي باللغة الألمانية وهو مولود ومستقر في إحدى محافظات تونس؟".

    وانتقد منجي انتشار الأسماء الغريبة في المجتمع التونسي، مفسرا ذلك بتأثر البعض بالمسلسلات وخاصة منها التركية التي طغت على القنوات التلفزية التونسية وهو ما جعل البعض يطلق أسماء المشاهير على أبنائه دون مراعاة ثقافتهم الأم، مضيفا أنه من الجيد الاطلاع على الثقافات المجاورة دون المساس بالخصوصية.

    رضيع
    © CC0
    أسماء ممنوعة حول العالم... السعودية حظرت عبد الناصر وأمير وبسملة

    القانون هو الفيصل

    هذا الاختلاف يقول رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة في حديثه لـ "سبوتنيك"، إنه قديم متجدد، مذكرا أن الفيصل هو القانون الذي ينص صراحة وبكل وضوح على تحجير تسجيل المواليد الجدد بأسماء غير عربية في البلديات.

    وأكد بن عمارة تزايد حالات التسميات غير العربية في السنوات الأخيرة المنقضية، وذكر أن من بين الأسماء غير القانونية التي وردت بكثرة على مصالح الحالة المدنية ببلدية أريانة هي،"رستم"، و"ماجدولين"، و"إيلين"، و"ريتا".

    وأوضح محدثنا أن اقدام بعض المواطنين على تسجيل أبنائهم بمثل هذه الأسماء يضع أعوان الضابطة العدلية في حالة خروج عن القانون، مضيفا أن المعاجم العربية بإمكانها أن تحسم الجدل في هذا الموضوع

    ودعا التونسيين إلى ضرورة الاستئناس بالقاموس العربي في اختيار الأسماء قبل اقتراحها على مصلحة الحالة المدنية.

    وأشار محدثنا إلى وجود أسماء متوارثة عن الأجداد تمثل مصدر سخرية وتندر لصاحبها، على غرار "ربح"، و"نوّة"، و"عملاج"، و"العبيدي" و"داودة" والتي صارت اليوم تخجل أصحابها بفعل تقادمها مع الزمن، مما يدفع البعض إلى تغيير اسمه عندما يكبر.

    وأضاف، أن تطبيق القانون يختصر المسافات على صاحبها، خاصة وأن الاجراءات القانونية المتعلقة بتغيير الاسم تطول كثيرا، وتحتاج إلى أمر من رئيس الجمهورية ينشر في الرائد الرسمي بناء على طلب يقدم إلى وزارة العدل.

    وعادة ما تصدر كل سنة أو سنيْن أوامر حكومية في الرائد الرسمي تتضمن قائمة بأسماء مواليد صدر فيها حكم بالتغيير، إما لكونها غير عربية أو أمازيغية، أو لاتحاد بعضها مع أسماء إخوة المواليد، أو لكونها محل سخرية أو التباس على غرار "البرني" و"عبشة" و"زويتينة" و"خضراء".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (يمين) والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني (يسار)، يتبادلان قبلة تقليدية على هامش اجتماع لمناقشة الحوار بين الدول الست لدول مجلس التعاون الخليجي وروسيا في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 1 نوفمبر 2011
    في اليوم العالمي للتقبيل... قبلات من شخصيات سياسية مشهورة
    تنقيب إسرائيل عن الغاز... إعلان حرب أم محاولة لجر لبنان لمفاوضات جديدة؟
    حرب الغاز بين لبنان وإسرائيل
    مقارنة بين الجيشين الأمريكي والصيني
    مقارنة بين الجيشين الأمريكي والصيني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك