وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي المصري بعد صراع مع المرض

توفي الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "فيسبوك" قالت فيه: "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذى وافته المنية اليوم".

وتابع البيان: "لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائما فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

وأضاف: "اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر فى 26 يونيو/ حزيران قرارا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ولد محمد العصار فى 3 يونيو 1946 وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى.

وتقلد العصار كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وخلال 2011، كان العصار يشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وكان مسئولا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية.

وكان للعصار دور بارز خلال ثورة 30 يونيو/ حزيران، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو/ تموز، الذى انتهى بالاعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى، ونهاية حكم الإخوان بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".