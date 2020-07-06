البرلمان المصري يحذر من يقترب من ثروات مصر في البحر المتوسط: ستقطع رجله

حذّر رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، من الاقتراب من ثروات مصر الطبيعية في البحر المتوسط، التي تقع داخل حدودها الإقليمية والاقتصادية.

وقال، اليوم الاثنين: "الدولة المصرية تملك السيادة الكاملة لاستغلال الثروات الطبيعية فى مياه البحر المتوسط في حدودها الإقليمية والاقتصادية، ولن تقبل بأي تحرش أو محاولة للتعدي"، مضيفا: "من يفعل ذلك ستقطع رجله"، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام".

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ناقشت 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها فى مناطق مختلفة في الجمهورية، حيث حذر عبد العال من أي محاولات للتحرش من بعض الخارجين على القانون الدولي.

ولفتت الصحيفة إلى قول رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طلعت السويدي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوقيع سبع اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط مع شركات دولية في يوم واحد، ما يؤكد على حق مصر فى استغلال ثرواتها الطبيعية".

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس النواب عقب على مداخلة النائب طلعت السويدي، بالقول: "الاتفاقيات تم إبرامها مع عدد من الشركات الدولية المعروفة عالميا".