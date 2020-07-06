لحظة اغتيال الخبير الأمني العراقي قرب منزله شرقي بغداد... فيديو

تناقل ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين 6 تموز/يوليو، تسجيلات مصورة للحظة اغتيال الخبير الأمني البارز الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، بالقرب من منزله، شرقي العاصمة بغداد.

وأظهرت التسجيلات تربص مجموعة من المسلحين يستقلون 3 دراجات نارية، للهاشمي لدى وصوله إلى منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد.

وتوجه أحد المسلحين نحو الهاشمي وأطلق عليه وابل من الرصاص، ما أسفر عن مقتله، ضمن سلسلة اغتيالات تطال المختصين والإعلاميين والناشطين.

وأثار مقتل الهاشمي موجة غضب واستياء شعبي واسعة كونه أحد أبرز الشخصيات ذات الثقل المعلوماتي المهم في البلاد.