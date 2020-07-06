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    النيابة العامة المصرية

    النيابة المصرية تكشف تفاصيل ما فعله المتهم بالتحرش أحمد بسام زكي مع 3 فتيات

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    العالم العربي
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    أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش والاغتصاب.

    وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية، "أمر النائب العام بحبس المتهم أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن".

    وجاء في البيان الذي نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "...كان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم".

    القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    مصر... القبض على متهم بالتحرش

    ووفقا للبيان "استهلت (النيابة العامة) تحقيقاتها بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيّاً، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق "واتس آب" خلال أواخر نوفمبر عام 2016 -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والإدعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها".

    وأشاف البيان: "علمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية".

    وجاء في البيان أن النيابة العامة "سألت أربعة فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم المذكور، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من 2016 حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى".

    الممثلة المصرية رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40
    © AFP 2020 / SUHAIL SALEH
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    وتابع البيان: "ما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولاً مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقاً لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب".

    وأشارت النيابة العامة إلى أنها استجوبت المتهم بعد أن ألقت القبض عليه لإقراره بما نسب إليه من اتهامات؛ "إذ أقر بتعرفه على نحو ست فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صوراً إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية".

    وقال البيان إن وحدة الرصد والتحليل بـإدارة البيان بمكتب النائب العام أعدت تقريراً شاملاً بما تُداول عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وقد أمر النائب العام بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

    وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت في بيان رسمي لها أمس الأول أنها شرعت في التحقيق مع المتهم، وسيصدر قرارا بشأنه عقب انتهاء التحقيق.

     

    انظر أيضا:

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    مصر... القبض على متهم بالتحرش
    الكلمات الدلالية:
    التحرش الجنسي, قضايا التحرش, التحرش, أخبار التحرش, مصر
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