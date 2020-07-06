رئيس مجلس النواب العراقي يدين اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي

أدان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، اغتيال الخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي.

بغداد - سبوتنيك. وفقا المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله، في الوقت الذي ندين فيه العمل المشين والغادر الذي طال الخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي، وذلك باغتياله وسط بغداد على أيدي مسلحين مجهولين، ندعو الجهات الحكومية المسؤولة إلى الكشف عن التحقيقات للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة بهذا العمل الجبان بشكل عاجل، ولا سيما بعد تكرار حالات الخطف والاغتيال لعدد من الشخصيات والأصوات الوطنية".

وشدد رئيس مجلس النواب على الأجهزة الأمنية، أن تكون على قدر المسؤولية المنوطة بها، وأن تضع حدا للخارجين عن القانون والعابثين بأمن المواطنين.

كما تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى ذويه ومحبيه، سائلا الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الخبير الأمني هشام الهاشمي قتل اليوم على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار باتجاه الهاشمي في منطقة زيونة ببغداد"، لافتا إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".

هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا] وأنصارها.