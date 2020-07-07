الأوقاف المصرية تعلق على ضرب رجل للمصلين داخل مسجد بالعصا... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل داخل أحد المساجد وهو يقوم بالاعتداء على المصلين بالعصا.

وأكد مسؤول بوزارة الأوقاف، أن الفيديو المتداول حدث داخل زاوية أسفل عقار سكني بمنطقة البساتين في القاهرة.

وأضاف المسؤول أن "الزاوية لا تعمل تحت مظلة الأوقاف".

وأشار إلى أن سبب ما ظهر داخل الفيديو هو، أن أهالي المنطقة ساهموا في تجهيز هذه الزاوية بالتنسيق مع صاحب العقار، وتم تجهيزها بشكل جيد بالجهود الذاتية لأهالي المنطقة ودفعوا مبالغ طائلة لتركيب تكييفات ومراوح وفرشها بأجود أنواع السجاد"، وفقا لموقع فضائية "صدى البلد" المصرية.



وتابع: "أن الأهالي فوجئوا بصاحب العقار يبلغهم بأنه قرر إغلاق الزاوية وتحويلها إلى ورشة ما أثار غضبهم وحدثت مشادة بين صاحب العقار وعدد من أصدقائه وأهالي المنطقة داخل المسجد، في محاولة منهم لإثناء صاحبها عن قرار تحويلها إلى ورشة".