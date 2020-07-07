خبر يصدم اللبنانيين ويتحول إلى مادة ساخرة... صورة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان صورة لإعلان صادر عن مؤسسة "كهرباء لبنان" العامة تقول فيه إنها أمنت التغذية بالتيار الكهربائي للمبنى الرئيسي بشكل دائم عبر اشتراكها بالكهرباء من المولدات الخاصة.

هذا الأمر أثار تساؤلات وحفيظة الكثير من المواطنين اللبنانيين خصوصا أن شركة الكهرباء، مبناها الرئيسي، باتت غير قادرة على تأمين التغذية للشركة نفسه وهذا عدا عن التقنين الكهربائي الذي يعاني منه لبنان.

دقيقة لإفهم...



كهرباء لبنان عملت اشتراك ؟؟



🤨🧐🤔 pic.twitter.com/FtISPGFL1C — Rania Kazan 🦸🏻‍♀️ (@KaotiKBB) July 7, 2020

وحول البعض الآخر هذه الصورة إلى حادثة ساخرة ومنهم من اعتبرها نكتة تعبر عن الواقع الحالي الذي يعيشه اللبنانيون بسبب انقطاع الكهرباء والتقنين القاسي في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر في شركة "كهرباء لبنان" لوكالة لبنانية أن "ما يجري تداوله عار عن الصحة جملة وتفصيلا".