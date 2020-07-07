"وساطة جنوب السودان" تتسلم رد الحكومة على مطالب الجبهة الثورية

أعلن فريق الوساطة في مفاوضات السلام بالسودان عن تسلم الوفد رد الحكومة على مطالب الجبهة الثورية.

وقال ضيو مطوك، عضو وفد الوساطة، إن الوفد تسلم خلال الجلسة التي عقدت أمس وحتى صباح اليوم، رد الحكومة على النقاط الست التي تقدمت بها الجبهة الثورية، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وتابع مطوك أن "الرد كان إيجابيا في كثير من النقاط وهناك توافق كبير عليها".

وأشار إلى أن هناك "بعض التباينات" حول عدد من النقاط تم التناقش حولها.

ويعقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي، مفاوضات مع وفد الوساطة بدولة جنوب السودان، والجبهة الثورية.

وتقدم وفد الجبهة بست نقاط لوفد الحكومة الذي طلب مهلة للتشاور حولها.