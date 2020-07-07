وفاة أحد أفراد العائلة الحاكمة في السعودية

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ95 عاما.

ونعت مجموعة من الأمراء والمواطنين الأمير الراحل، ومن بينهم الأمير سطام بن خالد آل سعود، الذي غرد عبر حسابه على "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين".

انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي #الامير_خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز تغمدة الله بواسع رحمتة و مغفرته ورضوانه و أسكنه فسيح جناته و جميع موتا المسلمين إنا الله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/6LgVbs8HBT — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) July 7, 2020

كما كتب الأمير فيصل بن تركي قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين".

إنا لله وإنا اليه راجعون



اللهم إغفر وإرحم خالي و والدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك ... اللهم ثبته عند السؤال وأجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين ...#خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/PTjY1UODym — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) July 7, 2020

والأمير خالد بن سعود هو الابن التاسع للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي تولى الحكم بعد وفاة الملك المؤسس 1953، وقد تقاعد الأمير خالد بن سعود في عمر الـ69 عاما، حتى وفاته في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 95 عاما.