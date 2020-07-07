ارتفاع عدد ضحايا كورونا من الأطباء المصريين إلى 101

أعلنت نقابة الأطباء المصريين، اليوم الثلاثاء، وفاة طبيبين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل من الأطباء إلى 101.

ونعت النقابة العامة للأطباء، بحسب وسائل إعلام مصرية، الدكتور محمد سامي برغوت مدرس مساعد طب الأطفال جامعة طنطا، والذي توفي في عناية مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما نعت النقابة الدكتور عبد الجواد السيد سعد، الأستاذ بمعهد الكبد بالمنوفية، والذي توفي في عزل معهد الكبد إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت النقابة، في بيان اليوم، إنها وثقت حتى الآن وفاة 101 طبيب بالفيروس أثناء عملهم.

وسجلت مصر، أمس الاثنين، أدنى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ أكثر من شهر وذلك بإحصاء 969 إصابة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية فقد تم "تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ولفت إلى وفاة 79 حالة جديدة".

وأشار البيان إلى "خروج 512 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و 3422 حالة وفاة".